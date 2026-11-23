Britské supermarkety v posledních týdnech potichu zabezpečovaly své lednice a mrazáky před hackery. Do akce se zapojily bezpečnostní týmy obchodních řetězců, výrobci chladicích zařízení i státní úřady. Technici odpojovali lednice od internetu a zaměstnanci museli teplotu kontrolovat ručně. Celá operace trvala zhruba tři týdny a týkala se desítek tisíc lednic a mrazáků. Důvodem byla bezpečnostní chyba, která mohla útočníkům umožnit na dálku měnit nastavení chlazení.
Co se dočtete dál
- Jak hackeři ohrozili lednice a mrazáky v britských supermarketech.
- Proč musely obchodní řetězce zasahovat v utajení.
- Co ukázaly podobné útoky v Evropě a co hrozí českým obchodům.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace