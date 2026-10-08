Příběh kavárenského řetězce Costa Coffee má letos nečekaně dynamický vývoj. Jeho vlastník Coca-Cola ukončil na začátku roku prodejní proces, který američtí manažeři nastartovali v předchozím roce. Za britskou síť kaváren chtěli dvě miliardy liber (necelých 58 miliard korun), ale takovou sumu nikdo nabídnout nechtěl. Firma tak prodej prozatím odpískala. I proto nejvyšší vedení řetězce nedávno začalo s pomocí dvou poradenských firem řešit, jak Costu proměnit, posunout a případně připravit na opětovný prodej.
Ještě než bude jejich práce vidět, reportovala Costa v tomto týdnu výsledky za fiskální rok 2025: po dvou ztrátách skončila v zisku. Co bude s řetězcem, který má v Česku 51 poboček, dál?
Co se dočtete dál
- Jak se Costě nyní daří.
- Co je překvapivý motor růstu.
- Jaké jsou plány vedení.
- Jak na to reaguje řetězec v Česku.
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