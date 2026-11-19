Nejdřív vyráběl čokoládu, pak k ní přidal kávu. Václav Durďák před jedenácti lety založil na Slovácku čokoládovnu Janek a před třemi a půl roky od rodinných známých, manželů Plškových, koupil pražírnu kávy Coffeespot, ve které sám kdysi pracoval. Obě moravské značky loni dohromady utržily přes 300 milionů korun. Nyní chce v krajských městech rozšířit síť podnikových prodejen s kavárnou a hledá pro ně franšízanty.
Coffeespot sídlí v Babicích u Uherského Hradiště, kde má i obchod. Přestože si tam zákazníci mohou kávu dát, vlastní kavárny se Durďák obává. „Myslím si, že je dnes těžké vydělat na kávě v kavárně,“ říká podnikatel, který prý okamžitě pozná, když mu vymění zrnka v kávovaru.
Sám denně vypije okolo pěti až šesti šálků. „Jednou za tři měsíce se to snažím stáhnout na jednu dvě, ale pak zase každý týden přidávám, až mi to ujede a skončím na deseti dvanácti,“ směje se.
Šálek v českých kavárnách dnes klidně vyjde i na sto korun. Přesto chcete, aby si lidé vaši kávu kupovali hlavně na doma. Nechcete, aby chodili do kaváren?
Přestože do kaváren dodáváme, nepotřebujeme, abyste do nich denně chodila. Chceme, abyste měla doma automat a kupovala si u nás kilo zrnkové kávy měsíčně. Vychází to výrazně levněji než kafe v kavárně. Když Jirka Plšek s manželkou Radkou zakládali pražírnu, říkali: „Chceme dělat kafe, které se pije.“ Tomu odpovídá i naše cenová politika. Dnes si u nás v prodejnách dáte espresso za 48 korun.
Kdo vaši kávu kupuje?
Zhruba 70 procent tržeb tvoří koncoví odběratelé, kteří si zrnka berou domů, 20 procent prodáme v našich firemních prodejnách, zbytek tvoří firmy, kavárny a různé obchůdky. Asi 50 procent kávy zákazníci nakoupí přes e-shop.
Jaké jsou vlastně marže na kávě?
Co se dočtete dál
- Jak se rozdělily tržby mezi čokoládovnou Janek a pražírnou Coffeespot a jaké jsou jejich výhledy růstu.
- Jaký obchodní model Coffeespot preferuje a proč cílí na prodej zrnkové kávy domů.
- Jaké jsou nákladové položky a marže u zrnkové výběrové kávy versus šálek v kavárně.
- Proč Durďák preferuje franšízanty pro provoz kaváren v krajských městech místo přímé expanze.
- Jaké dopady měly kolísající ceny zelené kávy na nákupy, zásoby a marže firmy.
- Jaké investice a akvizice firma plánuje.
- Jak se vyvíjí marketingová strategie Coffeespotu a jaký vliv má distribuce do řetězců versus přímý prodej.
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