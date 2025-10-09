Češi by měli vonět, nebo aspoň nesmrdět. Zaprvé by to měla být samozřejmost, zadruhé čistě podle statistik jsme velmoc v počtu vyrobených deodorantů ve spreji. Díky dvěma velkovýrobcům u nás vznikne více než miliarda aerosolových nádobek ročně.

V poměru zhruba padesát na padesát se o ně dělí nadnárodní konglomerát Ball z Velimi u Kolína a slovácká rodinná firma Moravia Cans z Bojkovic u Uherského Brodu. „Takový objem výroby v tomto segmentu není v žádné jiné zemi v Evropě,“ říká Václav Heža, finanční a IT ředitel Moravia Cans.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co a jak vyrábí rodinná firma Moravia Cans.
  • Jaký je příběh jejích majitelů.
  • Pro koho dnes dodává a v čem na trhu vyniká.
  • Jaké má plány na rozvoj.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.