Češi by měli vonět, nebo aspoň nesmrdět. Zaprvé by to měla být samozřejmost, zadruhé čistě podle statistik jsme velmoc v počtu vyrobených deodorantů ve spreji. Díky dvěma velkovýrobcům u nás vznikne více než miliarda aerosolových nádobek ročně.
V poměru zhruba padesát na padesát se o ně dělí nadnárodní konglomerát Ball z Velimi u Kolína a slovácká rodinná firma Moravia Cans z Bojkovic u Uherského Brodu. „Takový objem výroby v tomto segmentu není v žádné jiné zemi v Evropě,“ říká Václav Heža, finanční a IT ředitel Moravia Cans.
Co se dočtete dál
- Co a jak vyrábí rodinná firma Moravia Cans.
- Jaký je příběh jejích majitelů.
- Pro koho dnes dodává a v čem na trhu vyniká.
- Jaké má plány na rozvoj.
