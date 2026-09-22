Jan Záliš stojí ve své kavárně a na hlavě má červený fez. Nasazuje si ho pokaždé, když obsluhuje hosty a servíruje jim kávu. Svérázný majitel Café Herzog přitahuje pozornost, stejně jako interiér podniku – štukový strop, křišťálové lustry, starý obraz, velká zrcadla, mramorové stolky, kožená sedačka, barevná křesílka nebo historický mosazný zásobník na kávu. Místo trochu připomíná slavnou secesní kavárnu Louvre. Jenže tady jsme v Broumově, v bývalých Sudetech, daleko od Prahy i Vídně.
Co se dočtete dál
- Jak probíhala rekonstrukce historického domu Herzogových a kdo za ni zaplatil.
- Kolik stála obnova interiéru a jaké bylo Zálišovo financování včetně dotací.
- Jaké ceny a náklady ovlivňují nabídku kavárny a její ekonomickou udržitelnost.
- Jak návštěvníci a místní reagují na nově otevřenou kavárnu a její prvorepublikový koncept.
- Jaké jsou další plány majitele ohledně otevírací doby a provozních omezení.
- Jaký byl Zálišův profesní přechod od e-shopu a fotografie k provozu kavárny.