Do obce Vítězná-Huntířov buď zabloudíte, nebo sem cíleně vyrazíte za malebnou podkrkonošskou krajinou. Poslední dobou má vesnice ještě jeden cíl – moderní cukrárnu Maštal, kterou by člověk spíš čekal v centru metropole.
Její majitelka Naďa Hrubá o sobě říká, že je minimalistka. Jenže u zákusků se její smysl pro jednoduchost ztrácí mezi vrstvami krému. Ve vitríně se lesknou opulentní větrníky, francouzské choux, Pavlovy i bachratí indiáni.
Co se dočtete dál
- Kdy začala Naďa Hrubá péct?
- Kolik stojí zákusky v Maštali?
