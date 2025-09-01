Pozor, restaurace a toalety na Sněžce jsou zavřené,“ varuje cedule, která z polské strany vítá turisty mířící na nejvyšší vrchol Krkonoš. Ten Česko a Polsko sdílejí a míří na něj hlavně v letní sezoně z obou stran více než deset tisíc turistů denně. Před rokem se objevila naděje, že se Polsko pustí do rekonstrukce svých objektů, tak trochu tajemných futuristických disků restaurace a observatoře.

Její součástí měl být vodovod a kanalizace, což by výrazně zvýšilo jak ochranu okolní přírody, tak komfort polských i českých turistů na vrcholu. Krkonoše jsou oblíbené a odhaduje se, že na Sněžku za poslední rok zamířilo z české strany více než milion a z polské až půl milionu turistů.

„Oprava budovy má začít v roce 2025,“ sliboval ředitel observatoře Piotr Krzaczkowski loni v červenci s tím, že by práce měla skončit do dvou let. Kdo se letos na Sněžku vypravil, musel vidět, že se ale žádná oprava či stavba kanalizace nechystá. Kdy se tedy turisté dočkají nových toalet a příroda si uleví?

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Co loni slibovali ohledně rekonstrukce Poláci.
  • Co teď chybí na Sněžce nejvíc.
  • Proč všechno trvá tak dlouho.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.