Pozor, restaurace a toalety na Sněžce jsou zavřené,“ varuje cedule, která z polské strany vítá turisty mířící na nejvyšší vrchol Krkonoš. Ten Česko a Polsko sdílejí a míří na něj hlavně v letní sezoně z obou stran více než deset tisíc turistů denně. Před rokem se objevila naděje, že se Polsko pustí do rekonstrukce svých objektů, tak trochu tajemných futuristických disků restaurace a observatoře.
Její součástí měl být vodovod a kanalizace, což by výrazně zvýšilo jak ochranu okolní přírody, tak komfort polských i českých turistů na vrcholu. Krkonoše jsou oblíbené a odhaduje se, že na Sněžku za poslední rok zamířilo z české strany více než milion a z polské až půl milionu turistů.
„Oprava budovy má začít v roce 2025,“ sliboval ředitel observatoře Piotr Krzaczkowski loni v červenci s tím, že by práce měla skončit do dvou let. Kdo se letos na Sněžku vypravil, musel vidět, že se ale žádná oprava či stavba kanalizace nechystá. Kdy se tedy turisté dočkají nových toalet a příroda si uleví?
Co se dočtete dál
- Co loni slibovali ohledně rekonstrukce Poláci.
- Co teď chybí na Sněžce nejvíc.
- Proč všechno trvá tak dlouho.
