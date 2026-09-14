Richard Procházka v Česku řídí firmu, jejíž jméno zde zná málokdo. A ještě méně lidí ví, jak široký její byznys vlastně je a jaké všechny značky v zemi provozuje. V tuzemsku má přitom každoročně miliardové tržby a pěkné zisky. Pod společnost Lagardere Travel Retail v Česku spadají značky jako pekařství Paul, kavárenský řetězec Costa Coffee a některé restaurace Bageterie Boulevard nebo Burger King. Zatímco tyto pobočky vede v rámci franšíz, druhou část podnikání tvoří vlastní značky: má rozsáhlou síť pekáren Hello, řetězec restaurací Pizza Stazione, kavárny So! Coffee nebo stovky obchodů tabáku a tisku Relay.
„Že nás lidé neznají? Určitě to není záměr,“ usmívá se Procházka a dodává, že portfolio firmy rozhodně není náhodným shlukem značek. Firma má za sebou v posledních letech několika akvizic, v Česku se jí teprve nedávno podařilo konsolidovat své podnikání do dvou firem Lagardere Travel Retail a Lagardere Duty Free. Přitom když Procházka do podniku před dvaceti lety přicházel, měl pod sebou jen Relay.
Mateřská firma je z Francie a je celosvětovým lídrem v byznysu na letištích. I aktivita české společnosti se soustřeďuje především do dopravních uzlů – nádraží, stanic metra nebo Letiště Praha. Část na letišti, včetně restaurací a především obchodů v bezcelní zóně s parfémy a alkoholem, se na obratu podílí zhruba z poloviny. O tom, jak se neustále vyvíjí, ale i o proměnách Costa Coffee, trendech fastfoodu, proč značka Paul nepůjde do dalších českých měst nebo co bude dál s pekařstvím Hello a sítí Relay, mluví Procházka ve velkém rozhovoru pro HN.
Jak se firmě v Česku v poslední době daří?
Dobře. Letošní obrat dosáhne za naše dvě firmy Lagardere Travel Retail a Lagardere Duty Free kolem 7,5 miliardy korun (podle výročních zpráv měly loni obě společnosti čistý zisk dohromady 250 milionů korun, pozn. red.) Rosteme meziročně o pět procent. Jsme profitabilní, marže EBITDA je kolem pěti procent. Růst je konzistentní v obou našich pilířích, tedy v byznysu na Letišti Praha a také v travel retailu, tedy na železničních a metro stanicích nebo s gastronomickými podniky v obchodních centrech. Na tržbách se podílí oba pilíře z poloviny.
Co jsou tahouny růstu?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou trendy fastfoodu.
- Jak se podniká kolem letišť a nádraží.
- Co bude dál s Costa Coffee a proč zavírali některé pobočky.
- Jak se vyvine pekařství Hello a jak se mění obchody Relay.