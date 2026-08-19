Každou chvíli další obchod. Dánský Normal se během třinácti let rozrostl na více než tisíc prodejen ve dvanácti zemích a ročně utrží kolem 50 miliard korun. V minulých dnech přidal první dva obchody také v Česku, a to v Praze.
Svůj růst postavil na jednoduchém konceptu. V prodejnách nabízí tisíce položek kosmetiky, drogerie, potravin či potřeb pro domácnost, mezi nimi známé světové značky i aktuální trendy. Zákazníky láká na trvale nízké ceny namísto slevových akcí a věrnostních kuponů. Obchody navíc uspořádal do charakteristického labyrintu známého například z prodejen Ikea a část nabídky neustále obměňuje, takže ani pravidelný zákazník předem přesně neví, na co uvnitř narazí. S tímto modelem Normal postupně zamířil ze Skandinávie do západní a jižní Evropy a letos také dál na východ. Po květnovém vstupu na Slovensko přišlo v srpnu Česko.
Velkou část svého růstu už Normal absolvoval s Andersem Holchem Povlsenem v zádech. Nejbohatší Dán, jehož majetek Forbes odhaduje na 16,7 miliardy dolarů, tedy zhruba 350 miliard korun, vstoupil do tehdy mladého řetězce před více než deseti lety a dnes ho přes svou investiční skupinu Heartland většinově ovládá. Portfolio dánského módního kralevice nicméně sahá daleko za jeden drogistický řetězec.
Co se dočtete dál
- Jak dokázal Normal během třinácti let vyrůst na více než tisíc prodejen.
- Kdo je dánský miliardář, který řetězec ovládá a vlastní bezmála sto tisíc hektarů ve Skotsku.
- A proč může jeho cenová strategie zamíchat českým drogistickým trhem.
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