Když v polovině dubna po devíti letech skončila ve vedení českého dm Martina Horká, nahradil ji dlouholetý šéf slovenské pobočky Martin Podhradský. Jako jediný manažer v celé skupině tak dnes řídí dva trhy a každý týden pendluje mezi Slovenskem a Českými Budějovicemi, kde sídlí české dm. „Pondělí a pátek jsem v Bratislavě, úterý, středu a čtvrtek v Česku,“ usmívá se. Zatím jezdí autem. V nadsázce ale dodává, že ideální by byl vrtulník.
V prvním rozhovoru po svém nástupu Podhradský přiznává, že dm v posledních letech zaspalo část inovací, a vysvětluje, jak chce soupeřit s konkurencí a proč nedá dopustit na euro.
Co se dočtete dál
- Proč podle Podhradského dm zaspalo v inovacích.
- Jak farmaceutická lobby ovlivňuje sortiment drogerií.
- Proč nedá dopustit na euro.
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