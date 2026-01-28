Loni na podzim otevřela společnost Rossmann v pražském obchodním domě Fénix novou prodejnu. Na tom by nebylo nic neobvyklého, německý drogistický řetězec provozuje v Česku přes 215 poboček. Pozorného zákazníka ovšem zaujme, že nový obchod se od obvyklých prodejních prostor Rossmannu liší. Prodejní plocha a prostupnost prodejny jsou prostorově velkorysejší, rozmístění produktů přehlednější a uspořádáno tak, aby se zákazník lépe a rychleji zorientoval.
Jde o nový koncept sítě Rossmann, obdobný vzhled bude mít každá nová prodejna, kterou společnost v Česku v následující době otevře nebo přestaví. Jen za loňský rok investoval Rossmann do rozvoje prodejen a zázemí 400 milionů korun. Zaměření na pohodlí při nákupu je přitom důvodem, proč se nejen Rossmannu, ale i dalším drogeriím v Česku daří.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá nový koncept drogerie Rossmann.
- Kdo jsou další klíčoví hráči na trhu drogérií a jak se jim daří.
- Kolik Češi za rok v drogeriích utratili.
- Proč rostou drogerie rychleji než zbytek maloobchodu.
