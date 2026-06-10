Když Alza minulý týden otevřela v Bratislavě nový luxusní beauty shop, na první pohled nešlo o událost, která by výrazněji vybočovala z běžného rozšiřování maloobchodních sítí. Největší internetový obchod ve střední Evropě ostatně otevírá nové provozovny pravidelně. Pozornějšímu pozorovateli českého retailu však tento krok napovídá mnohem víc.
Jde totiž o vůbec první specializovanou kamennou prodejnu Alzy zaměřenou výhradně na kosmetiku, parfémy a péči o zdraví. Firma tím vyslala poměrně jasný signál, kde vidí jednu z největších příležitostí pro další růst. Trh s kosmetikou roste rychleji než většina maloobchodu a podle globálních prognóz to tak má být i v příštích letech.
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- Proč se z kosmetiky stal jeden z nejvýnosnějších byznysů současnosti.
- Co mají společného stárnoucí populace, generace Z a boom korejské kosmetiky.
- Proč Alza otevírá luxusní beauty prodejny, když se kosmetika stále více prodává online.
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