Když Alza minulý týden otevřela v Bratislavě nový luxusní beauty shop, na první pohled nešlo o událost, která by výrazněji vybočovala z běžného rozšiřování maloobchodních sítí. Největší internetový obchod ve střední Evropě ostatně otevírá nové provozovny pravidelně. Pozornějšímu pozorovateli českého retailu však tento krok napovídá mnohem víc.

Jde totiž o vůbec první specializovanou kamennou prodejnu Alzy zaměřenou výhradně na kosmetiku, parfémy a péči o zdraví. Firma tím vyslala poměrně jasný signál, kde vidí jednu z největších příležitostí pro další růst. Trh s kosmetikou roste rychleji než většina maloobchodu a podle globálních prognóz to tak má být i v příštích letech.

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Co se dočtete dál

  • Proč se z kosmetiky stal jeden z nejvýnosnějších byznysů současnosti.
  • Co mají společného stárnoucí populace, generace Z a boom korejské kosmetiky.
  • Proč Alza otevírá luxusní beauty prodejny, když se kosmetika stále více prodává online.
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