Pokud chtěli fanoušci stavebnice Lego navštívit v Česku oficiální prodejnu dánského výrobce, museli dosud do obchodního centra Westfield Chodov. To je sice největším „nákupákem“ v Česku, leží však spíš na okraji města, a tedy trochu mimo dosah turistů. Tamní Lego Store patří navíc s 190 metry čtverečními spíše k menším firemním prodejnám.

U druhé tuzemské prodejny, kterou Lego otevírá tento čtvrtek, je tomu jinak. Rozkládá se ve dvou podlažích v samém centru města – uprostřed ulice Na Příkopě, která se pravidelně umisťuje na předních příčkách nákupních tříd s nejvyššími komerčními nájmy na světě. S 496 metry čtverečními je po Londýně a Mnichově třetí největší pobočku celé evropské sítě.

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Co se dočtete dál

  • Jak to vypadá uvnitř nové prodejny Lego.
  • Jaká nabídka je unikátní a nenabízí ji ani většina dalších prodejen Lego.
  • Jaká společnost s obdobným sortimentem na stejné lokalitě pohořela.
  • Proč jsou v čase e-commerce kamenné prodejny pro Lego klíčové.
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