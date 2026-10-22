Pokud chtěli fanoušci stavebnice Lego navštívit v Česku oficiální prodejnu dánského výrobce, museli dosud do obchodního centra Westfield Chodov. To je sice největším „nákupákem“ v Česku, leží však spíš na okraji města, a tedy trochu mimo dosah turistů. Tamní Lego Store patří navíc s 190 metry čtverečními spíše k menším firemním prodejnám.
U druhé tuzemské prodejny, kterou Lego otevírá tento čtvrtek, je tomu jinak. Rozkládá se ve dvou podlažích v samém centru města – uprostřed ulice Na Příkopě, která se pravidelně umisťuje na předních příčkách nákupních tříd s nejvyššími komerčními nájmy na světě. S 496 metry čtverečními je po Londýně a Mnichově třetí největší pobočku celé evropské sítě.
Co se dočtete dál
- Jak to vypadá uvnitř nové prodejny Lego.
- Jaká nabídka je unikátní a nenabízí ji ani většina dalších prodejen Lego.
- Jaká společnost s obdobným sortimentem na stejné lokalitě pohořela.
- Proč jsou v čase e-commerce kamenné prodejny pro Lego klíčové.
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