Ještě v létě to vypadalo, že o kdysi ambiciózní franšízingovou skupinu Twist, do které patří známé koncepty jako Trdlokafe, Bubblify, OXO či Kytky od Pepy, se strhne ostrá bitva silných insolvenčních hráčů. Nyní máme za sebou tři důležité schůze věřitelů klíčových firem a průběh je zatím nečekaně jednoznačný.
V únoru zaútočil na Bubblify International, která provozuje sítě bister s bublinkovými čaji, pražský vymahač a pohledávkový spekulant Petr Bujnoch. Jeho nároky majitelé Twistu, trojice podnikatelů Radek Klein, Andrea Fenn a Daniel Ryška, od začátku zpochybňují. Ale není jim to příliš platné.
Co se dočtete dál
- Jak vypadaly věřitelské schůze Twistu.
- Kdo vyvolal největší rozruch.
- Kam se poděli spojenci Twistu.
- Jaké další kroky chystá vymahač Petr Bujnoch.
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