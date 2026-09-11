Úterý 29. září a pondělí 5. října. To jsou zásadní data pro zájemce o dění v krachující retailové skupině Twist, do které patří známé koncepty jako Trdlokafe, Bubblify, OXO či Kytky od Pepy. O jejích problémech píšeme prakticky od začátku letošního roku a nyní se blíží horká fáze a také klíčové právní bitvy o to, kdo bude mít osud tohoto kdysi ambiciózního franšízingového projektu v rukou.
V uvedených datech totiž proběhnou první schůze věřitelů klíčových firem Twistu – Bubblify International a Trdlokafe Development 1 –, kde se poprvé naostro ukáže, kdo má v ruce jaké karty.