Osud kolabující retailové skupiny Twist, která stojí za značkami Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, OXO nebo Kofi Kofi, v Hospodářských novinách pozorně sledujeme a popisujeme už několik měsíců. Zatímco hlavní linie příběhu se teď přelily do pozičních právních bitev v rámci probíhajících insolvencí jednotlivých firem, mimo pozornost veřejnosti se linou další, mnohdy dosti překvapivé dějové linky. 

Ať už jde o nově vznikající retailový projekt BOServices, kterým se investor Ondřej Benáček se svojí skupinou CEIP snaží oslovit značně otrávené franšízanty Twistu k nové spolupráci, nebo o jedno hodně nečekané spojenectví s dalším miliardářem, kterému se v maloobchodním byznysu příliš nedaří.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se zverimexům pod Chrenkovým vedením daří?
  • Co na angažmá týmu z Twistu říkají zástupci Tomáše Chrenka?
  • Jakou roli v celé záležitosti hraje vymahač Petr Bujnoch?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.