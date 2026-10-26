Známé obchody s potřebami pro domácí mazlíčky PetCenter mají za sebou první ze tří měsíců soudem přiznané ochrany před věřiteli. Doba, která má sloužit ke stabilizaci ztrátové a vysoce zadlužené firmy, ale rozhodně neprobíhá v klidu. Firmou otřásají spory se zaměstnanci a tvrdá vyjednávání s obchodními centry. Do případu navíc vstupuje pražský obchodník s pohledávkami Petr Bujnoch, známý z kauzy krachující franšízingové skupiny Twist. Ten své angažmá ve zverimexech poprvé veřejně potvrdil.
Co se dočtete dál
- Jak je na tom společnost PetCenter.
- Jakou roli v ní má vymahač Petr Bujnoch.
- Kolik do firmy napůjčoval Tomáš Chrenek.
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