Jen několik týdnů předtím, než dodavatel solárních elektráren fotovolty požádal soud o ochranu před věřiteli, začalo se měnit jeho vedení i vlastnická struktura. Z funkce jednatele odešel Miloslav Žáček, ze skupiny ale nezmizel: dál stojí v čele jejího nového přímého vlastníka i společnosti, které fotovolty dluží nejvíc. Do čela podniku mezitím nastoupil šestasedmdesátiletý Jan Stratílek. Právě on nyní Hospodářským novinám popsal, proč k výměně došlo a jak chce firma odvrátit svůj pád.
Fotovolty, které se před dvěma lety výrazně angažovaly ve snaze zachránit zákazníky zkrachovalého Energetického holdingu Malina, získaly od Městského soudu v Praze začátkem listopadu tříměsíční moratorium. Ochrana platí do 5. února 2027. Podle soudních dokumentů firma eviduje závazky za 125,5 milionu korun vůči 224 věřitelům. Její majetek přitom účetně dosahuje jen zhruba 78 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Co je cílem změn vlastnické struktury a proč je to cíl klamný.
- Proč se vedení firmy odkazuje na zkrachovalou Malinu.
- Co fotovolty udělalo s bývalými klienty Maliny.
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