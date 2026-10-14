Přes 55 procent produkce elektřiny v sousedním Německu zajistily loni obnovitelné zdroje. Do konce dekády to má být 80 procent, na tomto cíli kabinet křesťanskodemokratického kancléře Friedricha Merze trvá. Jenže podpora zelené energetiky je drahá a ukusuje každý rok přes 17 miliard eur, tedy zhruba 414 miliard korun, z napjatého spolkového rozpočtu. Vláda to chce změnit, naráží však na tuhý odpor.
Co se dočtete dál
- Jak chce Německo omezit výdaje na obnovitelné zdroje.
- Proč vládní návrhy čelí kritice.
- Jak chce kancléř Friedrich Merz ulevit od drahých energií spotřebitelům.
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