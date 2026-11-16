Možnost, že Německo začne opět budovat reaktory, je pořád minimální. Přesto v tamní společnosti i politice dochází k určitému přehodnocení postoje k jaderným technologiím. Součástí je i aktuální záměr vlády v Berlíně koupit podíl v jaderné společnosti celosvětového významu.

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Co se dočtete dál

  • Ve které firmě chce Německo získat podíl.
  • Kdo je prodávajícím a jaká je cena.
  • Proč chce Německo společnost koupit.
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