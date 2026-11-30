Toky plynu do Česka po relativně stabilních dvou letech začínají opět měnit směr. Množství komodity přitékající přes předávací bod Brandov na česko-německé hranici se propadlo na nejnižší denní objem od konce prosince 2024. V Lanžhotě na východě se naopak opět začalo něco dít. Potrubí, kterým se historicky dostával do Česka ruský plyn, bylo přitom téměř dva roky úplně na suchu.
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