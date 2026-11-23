Loňské oznámení německé vlády o zavedení cenových stropů na elektřinu pro energeticky náročné podniky vyvolalo velké pozdvižení v českém průmyslu. Německo se zavázalo v rámci opatření zvaném „Industriestrompreis“ nastavit maximální cenu na 50 eur za megawatthodinu. A nasypat tím firmám v průběhu tří let až čtyři miliardy eur. Ačkoliv je čerpání podpory spojené s řadou svazujících podmínek, v Česku vedlo k obavě, že domácí firmy nebudou svým zahraničním konkurentům s dotovanou cenou schopny čelit. Nyní zavedení podobného mechanismu podle zjištění HN prověřuje i česká vláda.
Co se dočtete dál
- Jak opatření na podporu energeticky náročných firem funguje.
- Jak vysoký „strop“ na cenu elektřiny evropská pravidla dovolují.
- Kterých firem a odvětví se úleva může týkat.
- Jaké riziko hrozí Německu, které podporu již zavedlo.
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