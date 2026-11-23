Zuzanu Krejčiříkovou lze rozhodně zařadit mezi nejvlivnější ženy tuzemské energetiky. Viceprezidentka Hospodářské komory a předsedkyně energetické sekce je prakticky u všeho, co se v oboru děje.
Prudký růst cen energií vyvolaný konfliktem na Blízkém východě podle ní zatím řada firem nepociťuje tak fatálně, jako tomu bylo při energetické krizi v roce 2022. Nemalá část průmyslu je ochotna si za energie i připlatit, pokud za to dostane jistotu stabilních dodávek z budoucích plynových či jaderných elektráren. „Obava firem z nedodávky elektřiny či plynu roste. Za zabezpečení dodávek jsou ochotny zaplatit více než riskovat, že energie nebudou vůbec,“ říká Krejčiříková. Přesto by podle ní měl stát pomoci energeticky náročným oborům prostřednictvím dotované ceny elektřiny, jakou zavedlo Německo.
V rozhovoru pro HN mluví Krejčiříková také o tom, jak by stát mohl nahradit zastaralou Státní energetickou koncepci, proč je nutné, aby aukce podpory pro nové plynové elektrárny proběhla nejpozději příští rok na jaře, a co může efektivně „zabít“ léta připravovanou reformu tarifů, která má začít platit od ledna příštího roku.
Jak vnímáte opatření na regulaci cen energií, které nedávno představila vláda? Mohou firmám od vysokých nákladů na energie skutečně pomoci?
Co se dočtete dál
- Jaké opatření by mohlo pomoci energeticky náročnému průmyslu od vysokých cen.
- Jaký dopad na ceny energií bude mít chystaná podpora plynových elektráren.
- Proč hrozí, že se elektrárny nepostaví včas.
- Jak chce stát vyřešit problém se zastaranou energetickou koncepcí.
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