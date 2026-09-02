Do finále směřuje proces, na který tuzemská energetika roky čekala. Může totiž odstartovat masivní investiční aktivitu a rozjet léta utlumenou výstavbu nových elektráren. Nebo také vše skončí nezdarem a po brzkém konci zastaralých uhelných zdrojů nebude mít Česko k dispozici dostatek výkonu a především v zimních měsících může čelit nedostatku elektřiny.
Řeč je o takzvaných kapacitních platbách, které pro elektrárny představují zcela nový zdroj příjmu vedle obvyklého prodeje vyrobené elektřiny a poskytování služeb při balancování sítě. Jejich cílem je dát investorům záruku, že se nákladná investice do nové a potřebné elektrárny vrátí, což je při současném nevyzpytatelném vývoji v oboru jinak dost nejisté.
Kapacitní mechanismy tak už v několika evropských zemích existují. Česko však bylo první zemí, které se po dlouhém úsilí podařilo letos v červenci získat od Evropské komise souhlas pro jejich zavedení na základě nového rámce pro státní podporu CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework). Od té doby nabral vývoj překvapivě rychlý spád.
Co se dočtete dál
- O kolik peněz půjde a jaký výkon stát poptává.
- Jaké jsou podmínky aukcí a kdy budou.
- Proč se většina elektráren nebude moci zúčastnit, i když jsou aukce otevřené všem.
- Jak se nová platba projeví v cenách elektřiny.