Tenhle spor může spustit celou sérii dalších, jde přitom o stamiliony korun. Tomáš Hornof strávil poslední rok a půl e-mailovou i telefonickou komunikací s ministerstvem životního prostředí a společností Asekol Solar, po které chce vrátit necelých 1,9 milionu korun. Ty musel provozovatel fotovoltaické elektrárny v Mozolově na Havlíčkobrodsku podle zákona v minulosti zaplatit jako zálohu za budoucí ekologickou recyklaci necelých devíti tisíc kusů solárních panelů.
Jenže ty se už v Mozolově nenachází, vlastník zánovní panely prodal k dalšímu využití do Afriky. Podle spolumajitele Hornofa tak není co recyklovat a správce recyklačních poplatků by je měl vrátit. Ten to však zatím odmítá. Podle společnosti zákon s takovou možností vůbec nepočítá. „Stoprocentně, nenechám jim 1,9 milionu korun,“ odpovídá pak Hornof v sídle společnosti 2M Energo v pražské Libuši na otázku, zda se bude o peníze soudit. Obdobný problém přitom aktuálně řeší i řada dalších solárních firem a 2M Energo tak může spustit sérii soudních pří o stamilionové částky.
Co se dočtete dál
- Jak funguje systém záloh na recyklaci panelů.
- Za kolik solární firma panely prodala a kam je vyvezla.
- Proč správce odmítá peníze vrátit.
- Proč bude podobných případů přibývat.