Majitelé fotovoltaických elektráren z doby prvního solárního boomu v letech 2009 až 2010 už začínají řešit, co s nimi bude po konci garantovaných výkupních cen. Ty byly stanoveny na dvacet let a veřejné rozpočty stojí v souhrnu kolem 30 miliard korun ročně. Solárníkům tak do roku 2030 umožňují poměrně komfortní byznys.

Podle šéfa Solární asociace Jana Krčmáře část těchto vlastníků ani neví, že by se o konec zmíněné garance měli začít zajímat. Někteří navíc až nyní zjišťují, že existují záporné ceny elektřiny, které i na ně kolem roku 2030 dopadnou. K poklesům do záporných hodnot přitom dochází právě v době, kdy solární zdroje vyrábějí nejvíc. Ti, kteří mají garantovanou výkupní cenu, za elektřinu dostanou zaplaceno stejně, ať už ji do sítě pošlou kdykoliv.

Elektrárny z období prvního solárního boomu mají dohromady instalovaný výkon kolem 2,1 gigawattu (GW). To přibližně odpovídá celé Jaderné elektrárně Temelín. Co s tímto výkonem po roce 2030 bude, přitom není jasné. Část majitelů těchto zdrojů svůj byznys ukončí. Otázka je, jak velká.

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  • Jaké jsou možnosti dalšího života fotovoltaiky bez garantované výkupní ceny.
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