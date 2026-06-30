Skupina Greenbuddies se během pár let vypracovala mezi nejvýznamnější české dodavatele solárních elektráren s více než miliardovým obratem. Teď chystá zásadní změnu. Společnost nově posiluje vedení o bývalého šéfa zelených projektů ČEZ ESCO Davida Veselého a chystá se investovat miliardy korun do vlastních fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť. O budoucích plánech, stavu českého trhu i příležitostech v zahraničí mluvili v rozhovoru pro HN nový výkonný ředitel David Veselý a spoluzakladatel společnosti Aleš Spáčil.

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