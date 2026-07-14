Česká republika se propadla na úplný konec evropského žebříčku ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zatímco v roce 2025 byla ještě předposlední, v prvním čtvrtletí letošního roku už skončila poslední. Podle Komory obnovitelných zdrojů energie za tím nestojí nedostatek slunce ani větru, ale dlouhodobě pomalý rozvoj většiny zelených technologií v tuzemsku.
Nová data Eurostatu ukazují, že obnovitelné zdroje se v prvním čtvrtletí roku 2026 podílely na výrobě elektřiny v Česku pouze 12,7 procenta. Průměr Evropské unie přitom dosáhl 46 procent. Za celý rok 2025 činil český podíl 16,6 procenta, zatímco evropský průměr byl 47 procent. Česká republika tak obsadila poslední místo mezi všemi 27 členskými státy EU.
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- Proč akcelerační oblasti větrným elektrárnám spíš škodí.
- Jak se v Česku daří jednotlivým obnovitelným zdrojům.
- Co komora navrhuje, aby se situace zlepšila.
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