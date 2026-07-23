Přestože to už legislativa umožňuje, v Česku zatím žádné větrné elektrárny v lesích neuvidíte. První takový lesní větrný park měl být mezi Chotěboří a Přibyslaví. Šlo o pilotní projekt energetické společnosti ČEZ a Lesů ČR. Analýza výskytu chráněných druhů rostlin a zvířat ale v tomto případě ukázala, že vytipovaná lokalita není vhodná. Tento konkrétní projekt tedy skončil. HN zjišťovaly, proč se větrníky do českých lesů zatím nedostaly a co jejich výstavbu brzdí.

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Co se dočtete dál

  • Jak pokračuje spolupráce Lesů ČR a ČEZ.
  • Proč už v českých lesích nějaké větrné elektrárny nestojí.