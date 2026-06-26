V březnu se v Praze odehrála důležitá schůzka vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) s generální ředitelkou Evropské komise Céline Gauerovou. Výprava z komise tehdy varovala českou stranu, že pokud včas nevymezí akcelerační zóny pro rychlejší povolování větrných a solárních parků, může přijít až o 25 miliard korun z unijních fondů.

Ministrovi pro klíčové jednání, na kterém měl zástupce komise ujistit, že Česko vše do srpna stihne, jeho lidé připravili podklady. A v jejich původních závěrech zaznělo, že Motoristé, kteří vedou pro vymezení zón důležité ministerstvo životního prostředí, proces brzdí. A že jsou pod vlivem dezinformací a možná i Ruska. Věty však nakonec, zřejmě po protestech Motoristů, z ministrových podkladů zmizely.

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Co se dočtete dál

  • Podřízení vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka chtěli svého šéfa před klíčovým jednáním s Evropskou komisí varovat, že vymezení zón pro větrníky a soláry blokují Motoristé. A že podléhají dezinformacím a možná i ruskému vlivu.
  • Dostal se dokument k Havlíčkovi?
  • A jak na něj reagovalo vedení ministerstva životního prostředí?
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