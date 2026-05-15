Zatím to vypadá, že příprava akceleračních zón větrné branži spíš zavařila, ačkoliv jí měla pomoci. Mnoha lidem, obcím a krajům se celostátní vymezování těchto oblastí nelíbí. Návrh, který má Česku pomoci nakopnout výstavbu obnovitelných zdrojů energie, ostřelují ze všech stran.
Až do 1. června se mohou kraje, obce a veřejnost k vymezení akceleračních oblastí písemně vyjádřit. Konkrétně jde o 94 oblastí, kde má být snazší výstavba fotovoltaických a zejména větrných elektráren.
Součástí procesu bylo i páteční veřejné projednání v Radiopaláci na Vinohradské třídě v Praze. To bylo často přerušováno křikem, urážkami a nadáváním. Odpůrcům větrných elektráren se průběh jednání nelíbil. Část z nich dávala svůj odpor nevybíravě najevo. Proti nim na pódiu seděl panel odborníků z ministerstev. Ti se snažili celý proces vzniku akceleračních oblastí vysvětlit. Jejich vysvětlování ale často bylo marné nebo neuspokojivé. Veřejné projednávání trvalo téměř dvanáct hodin.
Co se dočtete dál
- Proč větrné elektrárny potřebujeme.
- Co lidé při veřejném projednání nejčastěji kritizovali.
- A proč by i větrníkáři akcelerační zóny raději zrušili.
