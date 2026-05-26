Obnovitelné zdroje energie budou důležitou součástí tuzemského energetického mixu, největší podíl z nich přitom bude mít fotovoltaika. Na úterní Solární konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle něj tak bude současná vláda podporovat další rozvoj těchto zdrojů. Podle oborových expertů solární trh v Česku v současné době spíše stagnuje a je tak podle nich opět zapotřebí zrychlit výstavbu.
„Energetický mix je v dlouhodobém horizontu založený na nízkoemisních zdrojích založených na jádru a obnovitelných zdrojích. Tohle platí a také nadále platit i bude. Přesně tak to je stanovené také v hospodářské strategii. Budujeme tak velmi silný pilíř jaderné energetiky a paralelně vedle toho musíme budovat pilíř obnovitelných zdrojů, kde bude mít největší podíl fotovoltaika,“ uvedl Havlíček.
Podle oborových zástupců ale tuzemský solární trh brzdí řada překážek. Jde zejména o bariéry brzdící rychlejší výstavbu elektráren, pokles počtu nových domácích instalací, nedostatečnou kapacitu pro nové projekty nebo nejistotu okolo dotačních titulů.
Jedním z hlavních témat konference tak byly diskuse o možnostech rozvoje další výstavby fotovoltaiky a zajištění udržitelného růstu solárního trhu, aby nebyl ovlivňován změnami finančních podpor. „Za Solární asociaci radíme zájemcům o vlastní fotovoltaiku nevyčkávat. Pokud plánují její pořízení, je vhodnější za současné situace neotálet a řešit koupi již nyní i bez dotací,“ podotkl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.
Klíčové podle něj bude také udržet v provozu tisíce fotovoltaik postavených v letech 2008 až 2010, které zajišťují dva gigawatty výkonu a kterým v dalších letech končí provozní podpora. „Jejich výpadek v produkci elektřiny by byl velmi citelný,“ dodal Krčmář.
Zatímco instalace nových solárů v posledních měsících zpomalují, dynamickým rozvojem prochází trh s akumulací a flexibilním využíváním elektřiny. Účastníci konference v této souvislosti připomněli novou tarifní strukturu, kterou od nového roku plánuje spustit Energetický regulační úřad (ERÚ) na vysokém a velmi vysokém napětí. Cílem změn je uvolnit část kapacity tuzemských sítí.
„Jsme přesvědčeni, že klady převýší nad zápory i právě pro distribuční sítě. Současně považujeme za důležité podporovat výstavbu bateriových úložišť společně s obnovitelnými zdroji, což je i v souladu s energetickou strategií České republiky. Inovace tarifní struktury má smysl i bez zavedení dynamických tarifů, jejich spuštění však umožní plně rozvinout přínosy těchto opatření a je to směr, kterým kráčí většina evropských států,“ řekl předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace AKU-BAT Jan Fousek.
Podle údajů Solární asociace ze začátku letošního roku je nyní v Česku připojeno přes 239 tisíc fotovoltaických elektráren. Instalovaný výkon je 5,16 gigawattu (GW). Převážnou většinu elektráren tvoří zařízení na střechách rodinných domů.
