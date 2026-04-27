Česko zažívá příval žádostí o připojení bateriových úložišť k síti. Pokud by investoři postavili všechny, o něž loni zažádali, získala by tuzemská síť odhadem padesátkrát větší výkon, než mají dohromady obě tuzemské jaderné elektrárny. Jen ČEZ Distribuce, největší tuzemská distribuční společnost, loni dostala celkem 6179 žádostí s požadovaným celkovým instalovaným výkonem zhruba 169 GW a kapacitou přibližně 350 GWh. „V roce 2026 zatím evidujeme 2167 žádostí s instalovaným výkonem přibližně 30 GW a kapacitou zhruba 61 GWh,“ říká Soňa Holingerová, mluvčí ČEZ Distribuce.
Druhý největší distributor, společnost EG.D, loni dostal žádosti přibližně na 40 GW výkonu. Dohromady tu tedy v loňském roce byly u zmíněných dvou distributorů žádosti přibližně za 209 GW. Takové množství dalece přesahuje možnosti a potřeby tuzemské sítě. Výkon baterií pro potřeby akumulace by tak bohatě stačil i celé Evropě.
Podle Jana Fouska, výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT), skutečně vzniknou nanejvýš jeden až tři procenta z nich. Často jde o spekulativní žádosti nebo jen ověření dostupnosti, a to i v místech, kde takové technologie nemají šanci na realizaci, ať už z důvodu omezení územním plánem, nebo možností distribuční sítě.
Co se dočtete dál
- Co láká investory do bateriových úložišť.
- Jak se daří počty zbytečných žádostí o připojení omezit.
- Kolik stojí bateriová úložiště a jak se vyvíjí jejich cena.
