Znečištěné ovzduší v Česku ročně zabije tisíce lidí. To už v minulosti prokázala řada studií. Některé došly k 12 tisícům mrtvých ročně, jiné až k 25 tisícům. A to jsou „jen“ mrtví, těch s poškozeným zdravím je daleko víc. Může za to hlavně spalování fosilních zdrojů, jako je uhlí a ropa. Negativní dopad mají i na přírodu. Stačí se jet podívat na hnědouhelné pánve do severních Čech. Toto téma ale nyní veřejnost příliš netrápí. Snad proto, že je na kouřící komíny a výfuky zvyklá. Silný odpor lze naopak pozorovat proti novým zdrojům energie, zejména větrným elektrárnám.
Protivětrní aktivisté jsou velmi činní na sociálních sítích i na obecních besedách. Tam šíří alarmistická vyjádření. Ta pak přebírají ostatní lidé, dokonce i starostové některých obcí. Hrozivé informace o nebezpečí větrných elektráren se překvapivě dostaly například i na webové stránky České fotovoltaické asociace (neplést se Solární asociací – pozn. red.). Tato odborná organizace přitom sama propaguje jeden z obnovitelných zdrojů – solární elektrárny. Na titulní straně jejího webu je článek věnovaný škodlivosti větrných elektráren. Dočíst se v něm lze o infrazvuku, který údajně způsobuje mnoho nemocí, či o toxickém spadu z lopatek větrníků, v jehož důsledku budou toxičtí i všichni králíci a slepice v okolí.
Co se dočtete dál
- Proč má být kvůli větrníkům všechno kolem toxické a kdo to tvrdí.
- Nakolik je problém infrazvuk a co je jeho zdrojem.
- Z jakého důvodu i Česká fotovoltaická asociace šíří nepodloženou kritiku větrníků.
