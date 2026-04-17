Na obchodních cestách letadlem jsem strávil tolik času, že bych měl v rámci věrnostního programu nárok na několik letů první třídou na Měsíc“, napsal ve svých pamětech Mark Mobius a ve zkratce tak charakterizoval, co z něj dělalo výjimečného investora. Nestačily mu „jen“ finanční výkazy, chtěl přímo poznat management firmy, o jejímž zařazení do portfolia uvažoval, a snažil se nasát i informace od obchodních partnerů či konkurentů. A protože jeho specialitou, kterou po tři desetiletí piloval, byly trhy zemí, které teprve nastoupily cestu ke kapitalismu a standardnímu kapitálovému trhu, znamenalo to létat po celém světě. Mnohokrát přistál i v Česku. O jeho plánu založit východoevropský akciový fond psaly HN před třiceti lety a nešlo o fámu.
Mobius zde pro renomovanou investiční společnost Franklin Templeton nakoupil tolik akcií energetické firmy ČEZ, že mezi největšími podílníky zaujala druhé místo hned po státu. Mobiovu víru ve skvělou budoucnost ČEZ (a tedy i v prosperitu Česka) ukazuje, že v jedné fázi držel devět procent akcií ČEZ, což od té doby nikdo nedokázal ani vzdáleně napodobit (pokud tedy někteří držitelé akcií neslouží jako kamufláž pro velkého dravce).
Ovšem zrovna z investice do ČEZ legendární investor, který tento týden ve věku nedožitých devadesáti let zemřel, vycouval dřív, než se polostátní energetický obr ještě zvětšil a burza jeho hodnotu patřičně ocenila. Důvodem předčasného „exitu“ byl styl, jakým se stát choval k menšinovým akcionářům. A ten se od té doby nezměnil.
