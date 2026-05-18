Největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE), loni zvýšil konsolidovaný čistý zisk o 21,8 procenta na rekordních 968 milionů eur (23,6 miliardy korun). Plyne to z výroční zprávy podniku, ve kterém drží 66 procent akcií skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského. Slovenská vláda, která má v SE pod kontrolou zbylých 34 procent akcií, chce podle dřívějšího oznámení premiéra Roberta Fica získat ve firmě většinový podíl.
Zvýšení čistého zisku SE zdůvodnily refinancováním bankovních úvěrů v objemu 3,6 miliardy eur (87,6 miliardy korun), což snížilo úrokové zatížení podniku a umožnilo zrušit záložní práva na jeho majetek. Loni výrazněji klesly finanční náklady firmy při snížení její čisté zadluženosti o více než 670 milionů eur (16,3 miliardy korun) zhruba na 2,5 miliardy eur (60,8 miliardy korun).
Zisk SE před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) meziročně naopak o 4,4 procenta klesl a činil 1,7 miliardy eur (41,4 miliardy korun). Podle firmy se tak stalo kvůli nepříznivým hydrologickým podmínkám, což se projevilo v nižších dodávkách elektrické energie z vodních elektráren.
Finanční kondice SE se výrazně začala zlepšovat v roce 2023, a to i v souvislosti s připojením nového, třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce do energetické sítě.
Slovenské elektrárne loni vyrobily zhruba 21 terawatthodin (TWh) elektřiny, což meziročně představuje nárůst o jedno procento. Dominantní podíl na produkci měly jaderné elektrárny. Společnost uvedla, že loni poprvé vyrobila celý objem elektřiny bez přímých emisí skleníkových plynů, a to po dřívějším odstavení tepelných elektráren.
Loni SE na základě dřívější dohody se slovenskou vládou pokračovaly v dodávkách elektřiny pro domácnosti za nižší než tržní ceny. Tento finanční rozdíl za rok 2025 při dodaných šesti TWh k tomuto účelu činil podle generálního ředitele SE Branislava Strýčeka téměř 222 milionů eur (5,4 miliardy korun).
Firma v roce 2025 investovala do svých nosných projektů 339 milionů eur (8,2 miliardy korun). Z toho 200 milionů eur (4,86 miliardy korun) použila na dostavbu čtvrtého bloku v jaderné elektrárně Mochovce, který byl na konci loňského roku téměř dokončen.
Premiér Fico se letos v dubnu vyslovil pro zvýšení podílu státu v SE tak, aby vláda v tomto podniku měla většinu. Možnost odkoupení 17 procent akcií SE státem podle něj nastane po spuštění čtvrtého bloku elektrárny Mochovce.
