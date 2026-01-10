Slovensko a Spojené státy podepíšou dohodu o spolupráci v jaderné energetice, Bratislava chce spolu s USA postavit na západě Slovenska novou atomovou elektrárnu. Novinářům to dnes řekl slovenský premiér Robert Fico. Uvedl, že se podpisu uvedené dohody v pátek ve Washingtonu chce zúčastnit. Slovensko už v současnosti vyrábí elektřinu hlavně z jádra, kontrolní podíl v největším výrobci elektřiny v zemi Slovenské elektrárne (SE) má skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského.
„Chceme ve spolupráci s americkými partnery postavit na území existující atomové elektrárny v Jaslovských Bohunicích nový obrovský blok čistě do státního vlastnictví,“ řekl Fico po společném obědě se slovenským prezidentem a šéfem slovenské sněmovny. Z Ficova vyjádření vyplynulo, že výkon plánované elektrárny bude téměř 1200 megawattů. To by bylo výrazně více než výkon jednotlivých jaderných bloků, jež v zemi provozují SE.
V Jaslovských Bohunicích, kde Slovensko po vstupu do Evropské unie odstavilo dva starší jaderné bloky, provozují vlastní jadernou elektrárnu SE. Tato firma pracuje také na dokončení čtvrtého bloku v atomové elektrárně Mochovce.
Fico o mezivládní dohodě Slovenska s USA o spolupráci v jaderné energetice informoval už loni v prosinci, kdy současně oznámil, že ho americký prezident Donald Trump pozval na návštěvu Spojených států.
Záměr výstavby nové elektrárny ve vlastnictví státu Ficova vláda schválila předloni, následně ustoupila od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie.
Slovenská opozice už dříve kritizovala, že kabinet chce zakázku na nový jaderný zdroj zadat bez výběrového řízení. Podle nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko vláda hodlá zaplatit americké firmě Westinghouse za výstavbu nové elektrárny 15 miliard eur (365 miliard Kč).
Ještě v roce 2009 první Ficova vláda plánovala novou atomovou elektrárnu stavět s českou elektrárenskou skupinou ČEZ. V této souvislosti byl také založen společný podnik. Při čtvrteční návštěvě českého premiéra Andreje Babiše na Slovensku už Fico řekl, že Bratislava chce vypořádat závazky ohledně tohoto projektu.
