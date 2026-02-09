Přípravy výstavby dvou nových reaktorů v Dukovanech se naplno rozjíždí, přesto vláda nedá v letošním roce na jaderný projekt ani korunu. V návrhu státního rozpočtu, který přepracovala staronová ministryně financí Alena Schillerová (ANO), je u kolonky „výdaje na nové jaderné zdroje“ nula. Původní verze rozpočtu jejího předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS) přitom uváděla na stejném místě částku 18,3 miliardy korun.
Důvodem je skutečnost, že státu stále chybí souhlas Evropské komise s poskytnutím nízkoúročené půjčky společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je investorem nových jaderných bloků a kterou stát z 80 procent vlastní. Jelikož jde o státní podporu, je takzvaná notifikace z Bruselu nezbytná. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) očekává, že Česko souhlas nezíská dříve než v první polovině příštího roku. O to více však nasype stát do jádra v následujících letech.
Co se dočtete dál
- Kolik zaplatí stát za jaderné bloky v následujících letech.
- Proč jádro vylepší státní rozpočet na letošní rok.
- Co naopak výdaje státu v energetice zvýší.
- Proč výnosy z emisních povolenek výrazně klesnou.
