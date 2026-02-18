Americký ministr energetiky Chris Wright se na úterní akci Francouzského ústavu pro mezinárodní vztahy Ifri ostře navezl do fungování Mezinárodní energetické agentury (IEA – International Energy Agency). Instituce sídlící v Paříži, jejíž data téměř automaticky používají všichni hráči na trhu, se podle Wrighta chová jako advokát klimatické změny. Místo toho, aby řešila energetickou bezpečnost, pro niž byla v roce 1974 založena, se prý zabývá „levicovými fantaziemi“.

Pokud IEA svůj přístup nezmění, Spojené státy by podle Wrighta mohly agenturu opustit. Podobně americký ministr hrozil už loni v červenci při rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

IEA funguje pod organizací OECD a sdružuje 32 zemí, včetně Česka. Její rozpočet se formou příspěvků a grantů pohybuje kolem 60 milionů dolarů ročně. USA pokrývají asi čtvrtinu rozpočtu. Již letos by se novým členem měla stát Kolumbie, zájem o členství mají také Indie, Brazílie a Vietnam.

