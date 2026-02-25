Naší zemi „hrozí nezřízená výstavba pěti set, šesti set dvěstěpadesátimetrových větrných elektráren,“ varuje Filip Turek z pozice vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, zatímco vystrašená veřejnost podepisuje prohlášení s názvy jako „‚CHRAŇME NAŠE DOMOVY A NAŠI KRAJINU‘, celostátní petice proti nekontrolované výstavbě VTE a FVE“.

Je dobře, že lidé projevují svůj zájem o ochranu krajiny, jen škoda, že je to celé založeno na nepravdách či přímo lžích.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak akcelerační zóny změní (či nezmění) proces posuzování vlivů na životní prostředí a povolovací řízení.
  • Odkud pocházejí odhady stovek větrníků vysokých 250 metrů a jak by to ovlivnilo instalovaný výkon.
  • Jak se ekonomicky srovnává výroba elektřiny z větru s jinými zdroji a co to znamená pro spotřebitele.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.