V roce 1910 napsal Norman Angell knihu Velká iluze. Její teze byla chladná: moderní válka nedává ekonomický smysl, protože provázanost trhů zničí i vítěze. O čtyři roky později přišel srpen 1914. Válka zasáhla svět na vrcholu globalizace, kdy podíl zahraničních investic k HDP činil 18 procent. Rok 1914 neukázal, že by tehdejší elity neuměly počítat. Ukázal, že státy v krizích počítají něco jiného než prosperitu. Když převládne strach z oslabení, prestiž nebo pocit obklíčení, ekonomická kalkulace ustupuje. Stát se zkrátka nechová jako firma.
Tento střet prožíváme znovu. Carl von Clausewitz ve svém hlavním díle napsal: „Válka není pouze politický akt, ale skutečný politický nástroj, pokračování politického styku jinými prostředky.“ Největším omylem éry po studené válce bylo přesvědčení, že hluboká ekonomická provázanost tuto logiku vymaže. Obchod sice zvyšuje náklady konfliktu, ale nezamezí mu, pokud klíčoví aktéři vyhodnotí cenu nečinnosti jako vyšší než riziko eskalace. V tu chvíli se otevřenost mění v mapu zranitelnosti: v ohrožené námořní trasy, kritické suroviny a energetické závislosti.
Ztráta kontroly nad moři mění obchodní pravidla. Konec Pax Americana není pro hobity v srdci Evropy dobrou zprávou
Data mluví jasně. Podle posledního souhrnného výzkumu institutu PRIO v roce 2024 zasáhlo svět 61 státních ozbrojených konfliktů, což je nejvíce od konce druhé světové války. Globální vojenské výdaje podle SIPRI loni stouply o 2,9 procenta na 2,9 bilionu dolarů a počet nuceně vysídlených lidí překročil 123 milionů (konec roku 2024). MMF a OECD navíc varují před geoekonomickou fragmentací, kde politické bariéry, cla a boj o kontrolu čipů agresivně vytlačují logiku čisté tržní integrace.
Mírová dividenda, kterou jsme dekády brali jako samozřejmost, skončila. Byla to jen luxusní sleva na světový řád, jehož náklady platil někdo jiný. Dnes zjišťujeme, že právo bez odstrašení je pouhou žádostí. Mír není samospád, ale investice, kterou musíme začít znovu platit.
