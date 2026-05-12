Ne až po pádu sovětského impéria, ale nejpozději už od konce druhé světové války představovaly Spojené státy hospodářsky nezpochybnitelného hegemona. Jeho dominance ovšem nebyla založena na dobývání území či zakládání kolonií. Stála na expanzi ekonomické ruku v ruce s expanzí ideologickou, na tom, že Amerika učinila ze svého finančního systému a svojí měny základ světové ekonomiky. Důležitým prvkem této hospodářské globalizace bylo Spojenými státy podporované a udržované právo svobodné plavby pro americké i všechny ostatní obchodní lodě.
O tuto kontrolu nad obchodními cestami Amerika nyní částečně přichází, a to nejen v důsledku pirátství nebo nástupu dronů. Přichází o ni i proto, že současný Bílý dům na tuto roli vědomě rezignuje. Volný obchod naopak omezuje, když používá cla jako zbraň, a to i proti svým dosavadním spojencům. Před dvěma měsíci pak Trumpova administrativa způsobila blokádu klíčové obchodní cesty, kterou nemá sílu znovu otevřít. Na stole dokonce leží návrh, samozřejmě Teheránu, aby on určoval, kdo Hormuzským průlivem smí či nesmí proplout. A vybíral mýtné, ovšem ne v dolarech, ale v kryptoměnách či jüanech.
Co se dočtete dál
- Proč USA rezignovaly na kontrolu námořních obchodních cest.
- Jak se EU chystá zajistit nové obchodní cesty.
- Jaká jsou hlavní obchodní třecí místa mezi EU a Čínou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.