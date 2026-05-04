Polovodičový index SOX, který zahrnuje třicet velkých technologických firem, včetně Nvidie nebo TSCM, si jen v dubnu připsal 38 procent a od začátku roku je v plusu o 48 procent. Hnacím motorem této výkonnosti je rostoucí poptávka a zvyšující se ceny polovodičových výrobků. Očekává se, že firmám v indexu SOX díky tomu letos poroste čistý zisk meziročně v průměru o 123 procent a o dalších 32 procent v roce 2027.
Na druhé straně rovnice musí být logicky někdo, kdo rostoucí ceny bude ochoten zaplatit. Jedná se primárně o velké technologické firmy jako Meta, Google nebo Amazon, které ve velkém budují nové kapacity datových center, jejichž výkon se má během pěti let zdvojnásobit na 200 gigawattů. Jak bylo vidět během výsledků za první kvartál, všechny uvedené firmy zmínily, že díky rostoucím cenám oproti původním předpokladům zvýší plánované kapitálové výdaje. Například Google plánuje letos utratit nově 180 až 190 miliard dolarů a čeká další „masivní“ růst kapitálových výdajů v roce 2027.
I když zmiňované společnosti dodaly solidní výhled růstu zisků a tržeb v průměru okolo 20 procent meziročně, Meta po výsledcích ztratila devět procent své hodnoty, ale Google 10 procent připsal, protože investoři pochybují, že se všem společnostem masivní výdaje v budoucnu vrátí.
Investiční boom se neprojevuje pouze u technologických firem, ale v mnoha dalších sektorech, které jsou jistým způsobem navázány na rostoucí potřebu dodávek elektřiny (například výrobce turbín GE Vernova), infrastruktury (Quanta) či záložních zdrojů (Caterpillar). Tento investiční boom zvedá ceny vstupů a tlačí na inflaci, kdy se zákonitě dostává pod tlak spotřeba domácností v kombinaci s rostoucími cenami fosilních paliv.
Pro akciové trhy je však prozatím tento proinflační růst pozitivní, i když fyzický nedostatek ropy a plynu by mohl ekonomiky překlopit ke stagflaci. Riziko nedostatku fosilních paliv se pak v březnu projevilo v rekordním exportu solárních panelů a komponent z Číny s celkovou kapacitou 68 gigawattů (dvojnásobek proti únoru a ekvivalent solární kapacity Španělska). Technologičtí obři se však evidentně současné situace v Hormuzu nebojí.
