Izraelský šekel dosáhl v dubnu historického maxima, když vůbec poprvé posílil pod hranici tří šekelů za jeden dolar. Za posledních dvanáct měsíců měna posílila téměř o 20 procent a dostala se až na nynější úroveň kolem 2,9 USD/ILS. To je stejné, jako kdyby koruna posílila vůči euru o pět korun.
Posilování šekelu má čtyři příčiny. Geopolitika: příměří s Íránem a Libanonem snížilo rizikovou prémii a nikterak neodradilo zahraniční investory. Technologie: high-tech sektor přitáhl v prvním čtvrtletí 3,1 miliardy dolarů, index TA-35 vzrostl za rok o více než 18 procent. Úrokový diferenciál: centrální banka Izraele drží sazby na čtyřech procentech, což dělá izraelská aktiva atraktivní, americký Fed má přitom sazbu v pásmu 3,5–3,75 procenta. A rovněž jde o globální oslabování dolaru.
Jenže tady se skrývá problém. Silný šekel ohrožuje izraelské exportéry. Firmy vykazují příjmy v dolarech, zatímco jejich náklady zůstávají v šekelech. Nejhůř na tom je právě high-tech sektor, generující třicet procent izraelských exportů a devět procent HDP. Pokud posilování měny sebere 20 procent zisku, nelze to nahradit snížením marží či zvýšením ceny, 20 procent je jednoduše moc. Izrael si nemůže dovolit, aby oblasti jako cyber security a defense-tech přišly o konkurenceschopnost.
Izraelská makroekonomika se jeví stabilní. Meziroční inflace je nízká, tedy na 1,9 procenta (březen), růst HDP na 3,3 procenta (za 4. čtvrtletí 2025) a nezaměstnanost je na pouhých 2,7 procenta (únor). Ale pod povrchem číhá riziko – rozpočtový deficit je pro letošek plánován na 4,9 procenta HDP a státní dluh dosahuje 70 procent HDP.
Pro české firmy se otevírá okno příležitostí v podobě technologického partnerství. Izraelský technologický sektor je globálně velmi konkurenceschopný a českým firmám chybějí vazby do tohoto ekosystému. Posilování šekelu signalizuje zdraví izraelské ekonomiky a zvyšuje zájem investorů. Šekel odráží složitost izraelské situace: důvěru investorů v ekonomiku balancující mezi inovací a stabilitou, ale také zranitelnost exportérů a rostoucí státní dluh. Pro Česko to znamená, že izraelská ekonomika zůstává zajímavým partnerem.
