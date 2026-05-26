Na lince zavládlo ticho. Trump zavtipkoval a optal se, zda na druhé straně ještě jsou. Tak zdroj webu Axios popisuje sobotní konferenční hovor, během kterého prezident USA vyzval vůdce velkých muslimských zemí, aby „povinně“ a co nejrychleji uzavřeli mírové dohody s Izraelem.
Trump says ‘mandatory’ for Muslim nations involved in Iran deal to join Abraham Accords https://t.co/Iz9shZs8pf— The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 25, 2026
Mlčení lídrů je pochopitelné. Patrně nevěřili vlastním uším. Židovský stát je islámskými zeměmi stále vnímán spíše jako cizorodý prvek než vážený soused. (Oficiální vztahy s ním zatím navázalo osm z pěti desítek převážně muslimských zemí). Koncem února Izrael spolu s USA zahájily nepromyšlený útok na Írán, který do války vtáhl celý region. A uškodil tak nejen okamžitému byznysu, ale i dlouhodobému image ropných monarchií. Předtím Izraelci zplundrovali palestinskou Gazu. Židovští osadníci pořádají pogromy na farmáře z rovněž palestinského Západního břehu. Izrael má před volbami a takové gesto by pomohlo krajně pravicové koalici, která Palestince programově ponižuje.
- Které muslimské země by se podle Trumpa měly smířit s Izraelem?
- Co všechno stihnul americký prezident za sotva půl druhého roku?
