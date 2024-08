Stát vloni slíbil vytipovat místa vhodná pro budování nových větrných parků, kde by úřady zkrátily povolovací řízení na pouhý rok. Kvůli takzvaným akceleračním zónám, kde by rostly ve zjednodušeném režimu nejen větrné, ale i solární parky, už vznikl návrh nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie. Celý proces vymezení zón by měl podle vrchního ředitele sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Petra Holuba skončit příští rok. Úřad si slibuje, že díky němu by v Česku do roku 2030 mohlo vyrábět elektřinu až 400 nových větrných elektráren (dnes je jich 200), do roku 2050 pak celkem 1500. Nejméně pětinásobně by mělo přibýt i solární energie.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Stát chce s pomocí takzvaných akceleračních zón zrychlit stavbu větrných i solárních parků.

Kdy a kde zóny vzniknou.

A proč bude v nich i mimo ně snažší stavět.