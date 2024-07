Kvůli ústupu od uhlí Česko potřebuje významně zvýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Stát proto už vloni slíbil vytipovat místa vhodná pro budování nových větrných parků, kde by úřady investorům stavbu výrazně ulehčily – například zkrátily povolovací řízení na pouhý rok. Zpožděný proces je nyní ve fázi, kdy ministerstvo životního prostředí začalo o možných lokalitách s kraji jednat. Tři ministerstva mezitím sepsala návrh nového zákona, který by měl umožnit vznik takzvaných akceleračních zón, kde by byly nejen větrné, ale nově i solární parky povolovány ve zvláštním zjednodušeném režimu.

Co se dočtete dál Stát začal jednat s kraji o umístění nových větrných parků. Vzniká i zákon, který umožní zřízení speciálních, takzvaných akceleračních zón pro větrné a solární parky.

O co bude budování větrníků tady rychlejší?

A co na to kraje?