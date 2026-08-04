Bez člověka v Bruselu se do evropských projektů čeští zbrojaři zapojí jen těžko, říká Radka Konderlová, která do června vedla sekci průmyslové spolupráce na ministerstvu obrany. Tento odbor ovšem ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v rámci škrtů zrušil a podle Konderlové tím stát přišel o zkušené lidi a oslabil něco, co jiné evropské země v současné době naopak posilují.

V rozhovoru pro HN Konderlová popisuje, jak vypadá kondice českých zbrojařů, kde jsou jejich silné i slabé stránky. Okomentovala také, jakým směrem se chce po odchodu ze státní správy vydat.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Kde je největší síla českých zbrojařů.
  • Kde by naopak měli přidat.
  • Kde jsou slabiny spolupráce státu a soukromých firem při zbrojení.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.