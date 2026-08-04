Bez člověka v Bruselu se do evropských projektů čeští zbrojaři zapojí jen těžko, říká Radka Konderlová, která do června vedla sekci průmyslové spolupráce na ministerstvu obrany. Tento odbor ovšem ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v rámci škrtů zrušil a podle Konderlové tím stát přišel o zkušené lidi a oslabil něco, co jiné evropské země v současné době naopak posilují.
V rozhovoru pro HN Konderlová popisuje, jak vypadá kondice českých zbrojařů, kde jsou jejich silné i slabé stránky. Okomentovala také, jakým směrem se chce po odchodu ze státní správy vydat.
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- Kde je největší síla českých zbrojařů.
- Kde by naopak měli přidat.
- Kde jsou slabiny spolupráce státu a soukromých firem při zbrojení.
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