Zbrojní skupina CSG miliardáře Michala Strnada získala od evropských bank v čele s BNP Paribas úvěr za více než tři miliardy eur (asi 74 miliard korun). Analytici oslovení HN berou oznámení firmy, jež zatím stojí na výrobě munice, jako pozitivní. Na samotný kurz akcií CSG, které od lednového primárního úpisu (IPO) na burze v Amsterdamu ztratily přes polovinu hodnoty, byl ale příznivý vliv jen krátkodobý.

Po pátečním obchodování akcie CSG uzavíraly na hodnotě 15,50 eura. Oproti prvnímu dni na burze, kdy se jejich cena vyšplhala téměř k 33 eurům, tak výrazně ztrácejí; upisovací cena přitom činila 25 eur.

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Co se dočtete dál

  • V čem je pozitivní efekt refinancování CSG.
  • Proč tato věc neměla větší vliv na kurz akcií zbrojní skupiny.
  • Jaké mohou být pololetní výsledky CSG a v čem je riziko zvýšeného pracovního kapitálu.

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