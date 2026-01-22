Jedna z letos největších evropských IPO přichází hned v lednu. Na burzu v Amsterdamu vstupuje v pátek zbrojařská skupina CSG miliardáře Michala Strnada. Podnik patří k nejrychleji rostoucím evropským zbrojovkám, v posledních letech vyrostl hlavně díky výrobě dělostřelecké munice. Větší už je v tomto segmentu jen německý Rheinmetall, jehož akcie za poslední tři roky narostly o více než 700 procent.
Úpis akcií v rámci Initial Public Offering (prvotní veřejná nabídka akcií) ukázal obrovskou poptávku. Podívali jsme se na to, jak se CSG daří, jak si stojí proti konkurenci nebo co si o jejím růstovém potenciálu myslí experti.
Co se dočtete dál
- Jaké ocenění by mohla CSG při IPO získat.
- Kam se podle analytiků může zbrojní skupina dostat za čtyři až pět let.
- Jak si vede CSG v porovnání s jinými evropskými zbrojaři na burze v tržní kapitalizaci, poměru EV/EBITDA nebo provozním zisku.
- Jak v posledních třech letech rostly akcie vybraných zbrojařů v Evropě.
